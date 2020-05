Striscia la Notizia, cannonata a sorpresa contro Nicola Porro: "Che figura di m***"

21 maggio 2020 a

Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce Nicola Porro, il conduttore di Quarta Repubblica, il programma del lunedì sera su Rete 4 in prima serata. Il punto è che il tg satirico di Canale 5, nella puntata di mercoledì 20 maggio, dedica un servizio al conduttore, esplicito sin dal titolo: "Figuracce in salsa di Porro". Dunque, Striscia spiega: "Nicola Porro è il protagonista della nostra rubrica Figura di m...". La ragione? "Il giornalista ultimamente ha infatti inanellato una serie di figuracce, da quella sulla legge 626 (che lui vorrebbe cambiare, ma che già non esiste più) al suo giudizio sull'operato del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi che gli risponde per le rime in una diretta social". Insomma, contro Nicola Porro un attacco a tutto tondo firmato Striscia.

Striscia contro Nicola Porro, il servizio

