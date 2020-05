Domenica In, sfogo inquietante di Mara Venier: "Non ce la faccio più", terrore in Rai

21 maggio 2020 a

Alza bandiera bianca? Mara Venier si rende protagonista di uno sfogo a sorpresa. Solo due settimane fa la conduttrice di Domenica In aveva detto che il suo programma in onda su Rai 1 sarebbe continuato fino al 28 giugno, così come chiesto da Rai 1. Ma ieri, mercoledì 20 maggio, nel corso di una diretta Instagram la mitica zia Mara ha frenato in modo brusco: "Mi fermo, non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 5 giugno (la prima domenica del mese è 7, ndr). Avremmo dovuto finire alla fine di maggio", ha ricordato (la fine è stata posticipata a causa dello stop per il coronavirus di una settimana). Parole che avranno spaventato i dirigenti di Viale Mazzini, anche se la Venier ha lasciato aperto un piccolo spiragli. Affermando di non aver ancora parlato delle sue intenzioni con Stefano Coletta, direttore di Rai 1, ha aggiunto: "Adesso vediamo cosa dice". La decisione finale, insomma, non è ancora stata presa.

