Amici Speciali, il mistero su Alessio Gaudino: voci sulla seconda puntata, che succede?

Vince la prima puntata di Amici speciali. Alessio Gaudino è al settimo cielo. “Bello portare questa vittoria portando il premio a casa per l’Italia”. Domani super puntata: “Vi dico che accadranno tante cose, avrò pezzi diversi tra loro da interpretare. Vestirò i panni di personaggi diversi tra loro”, racconta Alessio a Radio Zeta. Parola d’ordine: emozione. Adesso in Rete tutti si stanno chiedendo cosa possa portare in scena domani sera, venerdì 22 maggio, il vincitore della prima puntata. Qualcuno, tra i più curiosi, ipotizza un musical famoso. Ma è mistero. Nessuna indiscrezione trapela oltre quello che lui stesso racconta alla vigilia del serale. Venerdì scorso i suoi fan hanno letteralmente intasato i canali social dopo la vittoria della prima puntata (ricordiamo a scopo benefico per l’emergenza Covid19. Sono stati regalati alla Protezione Civile 30.000 tamponi, un rimborso di un mese per 5 medici e uno per 30 operatori sociosanitari). Cresce l’attesa per la super puntata di domani.

