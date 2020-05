Dritto e Rovescio, il barista massacra Claudia Fusani: "Pensare a noi?", si scatena la gazzarra

22 maggio 2020 a

Gli esercenti, le persone comuni al di fuori della politica, non ne possono più. Il coronavirus ha ammazzato tutte le attività con la complicità del governo che non ha fatto nulla, o quasi. La rabbia emerge anche a Dritto e Rovescio, il programma di Rete Quattro condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Qui un barista perde la pazienza e smonta con una sola frase le tesi difensive di Claudia Fusani. "Il governo ha fatto solo chiacchiere, servono meno promesse e più fatti".

Giuseppe Conte un pugile suonato, delirante supercazzola sulle vacanze: Cruciani fa a fettine il premier

Inutile l'intervento della giornalista che ha tentato di dire: "Ora bisogna pensare a voi", perché l'uomo ha proseguito: "Solo chiacchiere. Abbiamo avuto 400 miliardi di potenza di fuoco e non abbiamo visto niente". E ancora: "Soldi a fondo perduto? Non abbiamo visto niente. Abbiamo visto solo i 600 euro a fronte di 12mila euro di spese in due mesi". Insomma, anche la gente non ne può più del Conte bis.

