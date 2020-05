Live-Non è la d'Urso, anticipazioni della puntata: ecco chi ci sarà in studio

Francesco Fredella 23 maggio 2020 a





Lo speciale dedicato al Coronavirus a, Live non è la d’Urso, con ospiti illustri ed esperti. In questi ultimi mesi lo show di prima serata della domenica di Canale5 è diventato un vero punto di riferimento nel panorama dei talk. La d’Urso ha battuto per l’ennesima volta Fazio e Giletti. Ma nella puntata di domani ci saranno anche tante esclusive sul caso Gina Lollobrigida. Una voce di corridoio ci dice che dovrebbe essere in collegamento anche Andrea Piazzolla, il factotum di casa Lollo che è stato rinviato a giudizio. Sono stati il figlio della diva, Milko Skofic, e Rigau (lo spagnolo che ritiene di aver sposato la Lollo per procura) a denunciarlo con accuse fortissime. Piazzolla, però, è pronto a difendersi in tribunale e in televisione. Occhi puntati anche su Clizia e Paolo Ciavarro: s’incontreranno dopo tre mesi. Tutto ha già il sapore dello scoop.

