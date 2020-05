Striscia la notizia, Agnese Renzi e la telefonata di Giuseppe Conte: corte spietata, triangolo imbarazzante

23 maggio 2020 a

La passione segreta di Giuseppe Conte è Agnese Renzi. Striscia la notizia pizzica ancora Matteo Renzi e la consorte, tirando in ballo stavolta niente meno che il premier. La finta signora Agnese pare ancora arrabbiata col marito perché trascurata in favore delle questioni romane e passa il tempo a tenersi tonica e in forma. Come? A colpi di calci e pugni a un sacco con la faccia proprio di Matteo appiccicata sopra. Insomma, tira una brutta aria. Poi il colpo di scena.

Agnese Renzi e la corte spudorata di Conte. Acolta qui la "telefonata" integrale di Striscia la notizia

L'impareggiabile imitatore Dario Ballantini, nei panni di Conte, telefona a casa Renzi e fa la corte spudorata all'ex first lady: "Ti ho sempre nei miei pensieri, in questi mesi di curve ne ho viste tante ma mai come le tue". Poi le avances si fanno esplicite: "Visto che ho fatto riaprire i ristoranti che ne dici se una sera andiamo a cena io e te? Conosco un posticino dove fanno la pizza al metro... Al metro di sicurezza! Ma non diciamo niente a Casalino che quello diventa isterico!". "Quanto sei spilorcio! - lo rimbrotta Agnese - Comunque sempre meglio una pizza di tutti i rospi che mi fa mandar giù mio marito!".

Renzi e Agnese, crisi da quarantena? Bomba velenosissima di Striscia: a casa loro...

