Sabrina Ferilli, Amici Speciali diventa piccante. "Sono fracica...", De Filippi piegata in due

23 maggio 2020 a

a

a

Ennesimo fuori programma piccante ad Amici Speciali. Sabrina Ferilli viene chiamata al centro dello studio. Deve microfonarsi. E le scappa la frase: "Sono fracica". Ma è un doppio senso. Sabrina voleva dire "flaccida". e Maria De Filippi scoppia a ridere. "Ma c’hai la caramella in bocca?", dice la Ferilli. La De Filippi non riesce a trattenere le risate. Poi, tra un doppio senso e l’altro, iniziano a fare yoga in diretta. Show della Ferilli, che continua a far ridere a crepapelle Maria.

"La Ferilli sta per essere arrestata". Fuoriprogramma e sconcerto in diretta dalla De Filippi, Amici Speciali choc

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.