Amici Speciali, Michele Bravi? "Ormai è sicuro, resta un solo dubbio": le voci sul suo futuro

Tra poche ore su Canale 5, oggi venerdì 22 maggio, andrà in onda Amici Speciali di Maria De Filippi, a cui partecipano le stelle delle ultime edizioni. Ma ci sono anche eccezioni: questa sera ci sarà infatti Michele Bravi, vincitore di X-Factor. E su di lui circolano alcune indiscrezioni, rilanciate da TvBlog, e relative alla prossima edizione di Amici, la ventesima, quella "classica". Michele Bravi potrebbe infatti prendere parti al programma come insegnante (già nel 2017 partecipò come tutor degli allievi). Si legge su TvBlog: "Certa la presenza del cantautore anche nella prossima edizione del talent show di Canale 5, al via in autunno (i casting sono già aperti), al netto di come si evolverà l’emergenza Coronavirus. Non è chiaro in questo momento quale ruolo preciso sarà affidato a Bravi, ma la volontà di Maria De Filippi e della sua produttrice Sabina Gregoretti avrebbe trovato risposta positiva nel giovane artista reduce da un difficile periodo conseguente ad un incidente stradale mortale avvenuto nel 2018". Le cose andranno davvero così?

