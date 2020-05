Amici Speciali, Sabrina Ferilli "sta per essere arrestata". Sconcertante fuoriprogramma, in diretta

Francesco Fredella 22 maggio 2020 a

Amici Speciali con un fuoriprogramma. La Polizia (due agenti, uno in borghese e uno in divisa) vogliono portare in Questura Sabrina Ferilli per una presunta truffa su prodotti dimagranti, che la vedrebbe coinvolta. La Ferilli mantiene la calma, ma trema. Ha paura. Non capisce cosa stia accadendo.

Amici Spciali, prima battuta e primo imbarazzo. "Uguale!", Panariello gela subito la Ferilli, De Filippi sconcertata

Ad un certo punto Maria De Filippi deve dirle assolutamente che si tratta di uno scherzo. Cala il gelo. E il panico si allenta. “Che te possino...”, tuona l’attrice. Inizia la seconda puntata di Amici speciali.

