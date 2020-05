Domenica In, a poche ore dalla puntata inquietante sfogo di Mara Venier: "Basta", che succede?

Francesco Fredella 24 maggio 2020 a

a

a

Domenica In chiude prima? Mara Venier su Instagram a ridosso della puntata in onda su Rai 1 domenica 24 maggio si lascia andare ad uno sfogo. Dice di essere stanca. “Non ce la faccio più”, racconta ai follower nel video. Pare di capire che vorrebbe chiudere i battenti prima del previsto. Ma Domenica In, stando alle indiscrezioni, dovrebbe terminare il 28 giugno. Come ha annunciato la scorsa settimana: “Il direttore di rete e il direttore generale, Salini e Coletta, hanno chiesto di andare avanti fino al 28 giugno. E allora se tutto va bene noi saremo con voi fino al 28 giugno, con Domenica In ogni domenica”. Cosa è successo? Cosa è cambiato? La conduttrice potrebbe incontrare presto il direttore di Rai 1 Stefano Coletta. Condizionale d’obbligo. Intanto, Domenica in dovrebbe andare avanti senza ospiti (tutti in collegamento) eccetto Pamela Prati. L’unica a tornare in studio (scatenando polemiche).

"Ricatto televisivo: fa parlare Pamela Prati e non me". L'accusa contro Massimo Giletti: ma siamo seri?

Striscia la Notizia senza pietà con Mara Venier: una bomba, il "flirt" di Myrta Merlino con...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.