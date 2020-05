La Prova del Cuoco, rumors sulla chiusura, parla Elisa Isoardi: "Sorrido e vado avanti”. Messaggio alla Rai?

Francesco Fredella 24 maggio 2020 a

a

a

"Contano decisioni ufficiali”, tuona Elisa Isoardi in merito alla chiusura de La prova del cuoco. E sull’addio al programma, in un’intervista a Repubblica, dice: “Non conosco queste voci, mi attengo ai fatti. Contano le decisioni ufficiali, non le chiacchiere e la decisione è di riprendere”. Adesso, si vocifera di un possibile ritorno di Antonella Clerici al timone del programma di cucina. “Anche se davvero fosse l’ultima stagione, continuerei con l’impegno e la passione di sempre, sorridendo fino all’ultima puntata”, racconta la conduttrice. Che conclude: “Vorrei ringraziare il direttore di Rai1 Stefano Coletta perché ci vuole coraggio nell’affrontare una programma”, continua la Isoardi.

Domenica In, Anna Tatangelo prima dell'ospitata si mostra così: scollatura mostruosa, roba da svenire

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.