Che tempo che fa, "altro che Mentana": Littizzetto in onda così, altro sfottò alla Botteri

Siparietto a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda su Rai 2 e arrivato domenica 24 maggio all'ultimo appuntamento dell'anno. Siparietto tra Giovanna Botteri e Luciana Littizzetto. L'inviata dalla Cina, come sempre nelle battute iniziali di Che tempo che fa, faceva il punto sulla corrispondenza dal Dragone. Fazio le chiede se è disposta ad accettare una domanda dalla Littizzetto, e la Botteri accetta. Line a Luciana, dunque, che stupisce presentandosi con un look che scimmiotta proprio quello della Botteri. "Non c'è nessuna domanda, il mio obiettivo è diventare come Giovanna Botteri. Altro che Mentana che fa le maratone: non è ancora andata a fare la pipì per stare con te", ha scherzato Luciana Littizzetto.

