Che tempo che fa, lo strano ringraziamento di Fabio Fazio: "Quei pochi che..."

Cala il sipario su questa stagione di Che tempo che fa. Ieri, domenica 24 maggio, in onda su Rai 2 l'ultima puntata dell'anno, la 33esima, una in più rispetto a quanto previsto prima che il coronavirus cambiasse i programmi. E Fabio Fazio, salutando il suo pubblico all'apertura della puntata, ha voluto spendersi in qualche ringraziamento speciale: "Purtroppo è la nostra ultima puntata. Ci rivedremo la prossima stagione. Ringrazio la Rai, L'Officina, Rai 2 con i direttori che ci hanno accompagnato ovvero Carlo Freccero prima e Ludovico Di Meo ora". E ancora: "Vorrei ringraziare tutti quelli che sono qui con me in studio, pochi a dire il vero, che hanno vissuto con me l'avventura così speciale di quest'anno, con la consapevolezza della necessità di essere vicini al pubblico che ci segue da casa", ha concluso. Resta da capire dove lo vedremo il prossimo anno: ancora Rai 2 o un ritorno a Rai 3.

