Non è l'arena, Giulio Gallera diserta dopo la gaffe? Il commento polemico di Giletti: "È impegnato? Magari..."

25 maggio 2020 a

a

a

Un piccolo caso riguarda Giulio Gallera, assesore al Welfare della Lombardia e protagonista in questi mesi di coronavirus. Era infatti atteso a Non è l'arena di Massimo Giletti, dove però non si è presentato. Una defezione probabilmente dovuta alla polemica che si è scatenata per la gaffe di Gallera sull'indice di contagio. A dar conto della defezione è stato lo stesso Giletti, che nel corso della puntata in onda su La7 domenica 24 maggio ha spiegato: "Stasera Giulio Gallera non c'è, doveva venire qua. È impegnato? Magari ci sta guardando". Nelle parole di Giletti, insomma, si è colto anche un pizzico di polemica. Ma non solo. Quasi contemporaneamente, a Che tempo che fa su Rai 2, Fabio Fazio faceva sapere che sempre Gallera aveva declinato l'invito in trasmissione. In difesa dell'assessore, però, si è schierato il virologo Roberto Burioni, ospite fisso di Fabio Fazio, che in relazione alla gaffe ha spiegato: "È stato un tentativo di spiegare semplicemente un concetto, tranquillizzando le persone, ma gli è uscito male. Io da medico ho capito cosa intendeva, ma l’ha spiegato male", ha concluso Burioni.

"Di Matteo me lo aveva detto, non ci sono dubbi" Pure Ingroia vuota il sacco: Bonafede, uno scandalo continuo

"Cosa direbbe Giovanni Falcone?". Giletti scatenato, demolizione pubblica di Alfonso Bonafede

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.