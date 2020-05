Vieni da Me, Matilde Brandi scoppia a piangere e Caterina Balivo si commuove

25 maggio 2020 a

Matilde Brandi scoppia a piangere a Vieni da me e fa piangere anche Caterina Balivo in lacrime. La showgirl si è raccontata su Rai1, a Vieni da me. parlando di un momento molto doloroso che ha vissuto durante la quarantena. "Il 9 aprile è morto mio padre. Aveva il cancro di Hodgkin, molto raro nella persone anziane. Secondo me si era ammalato da solo, dopo la morte di mia madre. Forse pensava che il suo percorso fosse finito".

La Brandi è poi scoppiata in lacrime: "Non abbiamo potuto fare neanche il funerale, ma gli sono stata vicino fino alla fine. La qual cosa ha emozionato anche Caterina Balivo. "Il carro funebre si è fermato davanti alla chiesa e un prete da lontano gli ha dato la benedizione. Abbiamo perso una generazione di nonni, un bacio a tutti. Anche a quelli che sono lassù".

