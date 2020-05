Striscia la Notizia feroce, Caterina Balivo in studio così? Clamoroso siluro sulla conduttrice

24 maggio 2020 a

Una sorta di "filotto reale", quello di Striscia la Notizia, che in un colpo solo, con un unico servizio nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 sabato 23 maggio, "incorna" le tre regine italiane del pomeriggio televisivo. Ovvero: Caterina Balivo, conduttrice di Vieni da Me; Barbara D'Urso, la regina di Pomeriggio 5; infine Bianca Guaccero, al timone di Detto Fatto. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci, infatti, elegge le tre come protagoniste dell'ultima puntata di "Moda caustica", la rubrica dedicata ai look più discutibili e rivedibili in televisione. "Le regione del pomeriggio televisivo - si legge sul sito di Striscia la Notizia - questa volta sono state incoronate per le loro scelte discutibili in fatto di look". A voi l'ardua sentenza...

Striscia, Balivo-D'Urso-Guaccero a Moda caustica: il servizio

