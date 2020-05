Uomini e Donne, il corteggiatore di Gemma Galgani 'sgamato' su Tinder: Sirius ha una doppia vita?

Francesco Fredella 26 maggio 2020 a

a

a

Sirius, il corteggiatore a Uomini e Donne di Gemma Galgani, avrebbe una doppia vita. Usiamo il condizionale perché l’indiscrezione arriva da una lettrice del Blog Isa&Chia. In pratica avrebbe scovato un presunto profilo Tinder (app di incontri) con le foto del corteggiatore di Gemma. Ma potrebbe trattarsi, semplicemente, di un profilo fake. La spifferata sta facendo il giro della Rete. Ma non arriva ancora il commento del marinaio, che sembra infastidito dal clamore di questi giorni su di lui. Chi lo conosce bene giura che sia innamorato di Gemma. Ma per una parte del pubblico sarebbe solo in cerca di visibilità. Per questo Tina lo continua ad attaccare. La Dama torinese, in queste ore, lo difende. Ma un like di troppo è cosa poco gradita a Gemma. Che si dimostra gelosissima.

"Sfido Sirius". Nuovo corteggiatore per Gemma, finisce malissimo: lo caccia così dallo studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.