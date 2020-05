Striscia la Notizia, il (clamoroso) nuovo look di Gerry Scotti: impensabile anticipazione. "Approvato?"

27 maggio 2020 a

Ma cosa succede a Striscia la notizia? Pochi minuti prima che vada in onda il tg satirico, su Twitter spunta una foto - clamorosa, invero - di Gerry Scotti. Conturbante, a tratti inquietante, con gel e ciuffo a scendere sul sorriso bonario del re dei quiz di Mediaset. Mai visto così, nemmeno nei ruggenti anni Ottanta quando, decisamente più giovane, conduceva Deejay Tv o Candid camera.

"Approved?" - approvato?, domanda il social media manager di Striscia agli utenti. Qualcosa però non quadra: al lobo sinistro del conduttore compare un orecchino e la chioma ricorda molto, troppo da vicino quella di Cristiano Ronaldo. Ma è lui o non è lui? Cerrrrrto che è lui, direbbe Ezio Greggio, altro habitué di "casa Striscia". Svelato l'arcano: il fenomeno della Juventus viene taggato nel post, perché la capigliatura è proprio la sua, in un favoloso fotomontaggio tutto da godere. Tranquilli, Gerry non si è presentato accanto a Michelle Hunziker con il suo nuovo taglio virtuale.

