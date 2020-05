Striscia la notizia, Bianca Guaccero fa il bis: "Pas***a igienizzata? Volevo tirare su il morale e tutto il resto"

27 maggio 2020 a

Tapiro d'oro "telefonato" per Bianca Guaccero, con seconda gaffe annessa. Due giorni durissimi a Detto fatto, e la bella e brava conduttrice Rai finisce dritta dritta a Striscia la notizia. L'inviato Valerio Sfaffelli la bracca in strada e lei se la ride: "Guarda, ti aspettavo!". Inevitabile, visto il clamoroso fuorionda che l'ha vista protagonista.

“Ho perso il controllo”. Guaccero, la gaffe con il cappello di Jonathan e poi le scuse: “Non avrei dovuto farlo”

Finito il messaggio promozionale, credendo di non essere più in onda, ha scherzato con il suo staff. "Dai, ragazze, ditemi come si fa ad igienizzare la… pass***a". "Come si è sentita quando ha capito di aver detto quella cosa?", le chiede Staffelli: "Lo sa che ci tengo molto all’igiene personale e quindi ho chiesto un parere - ha sdrammatizzato la Guaccero -. Mi sono sentita un po’ sgamata, come diciamo noi. Perché comunque siamo un gruppo di lavoro che sta insieme 24 ore al giorno, tutti i giorni, da due anni. E andando a nero ero convinta che fossimo andati a nero appunto. E pensavo che non fossi stata ascoltata da tutta Italia, ma solo dalle mie amiche presenti". Poi, però, altro disastro: "Cercavo di tirar su un po’ l’animo visto anche il momento… E anche tutto il resto!". A Staffelli non par vero: "E allora lei ci ricade…".

