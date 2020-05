Barbara D'Urso e Brad Pitt a cena: spuntano delle strane foto

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

a

a

Metti una sera a cena: Barbara d’Urso e Brad Pitt. Scoop. Ma si tratta di sagome vip utilizzate in un ristorante milanese. I cartonati vengono utilizzati per tenere le distanze di sicurezza tra i tavoli. Una trovata geniale. “Cara chiara - dice la d’Urso riferendosi alla Ferragni - in questo ristorante sono tutti stranieri. Gli uniche sagome italiane siamo io e te”. Il ristorante di Milano, che ha sfoderato questa novità, sta spopolando sui social. Tutti vorrebbero andare a cena con Bred, Chiara e Barbara. Basta prenotare: le sagome dei nostri beniamini tv vi aspettano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.