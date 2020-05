Uomini e donne, la scoperta online su Sirius di Gemma Galgani: qui finisce in disgrazia

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

a

a

Like tattici. Instagram Stories e attività social eccessive: la vita di Sirius, il corteggiatore 26 enne di Gemma Galgani, viene messo sotto torchio a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Qualche giorno fa era spuntato anche un profilo Tinder, che potrebbe essere un fake. Gemma è andata su tutte le furie. Nella puntata di oggi - venerdì 29 maggio - Gemma vuole sapere qualcosa in più, visto che nei giorni scorsi sono spuntati like di troppo che hanno mandato in fibrillazione la Dama torinese. Tina attacca Gemma. Secondo l’opinione sta Sirius si tirerà indietro non appena ci sarà la possibilità. Per Tina Cipollari quella di Sirius sarebbe una trovata pubblicitaria. Nulla di più. Poi c’è Valentina Autieri che agita Gemma: scoppia la gelosia. Valentina, che sembra essere interessata a Sirius, viene presa di mira dalla Dama 70enne. Che potrebbe ripensarci. Sarebbe un vero colpo di scena. Soltanto pochi giorni fa i due, nel corso di un’esterna, sembravano uniti più che mai. Poi, per colpa di qualche like di troppo, c’è stata una forte virata. Preparatevi ad una puntata show.

