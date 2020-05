Vieni da Me, "è arrivato il tempo": lo struggente addio di Caterina Balivo

29 maggio 2020 a

Stop. Vieni da me, il programma del pomeriggio di Rai 1 chiude i battenti. Ultima puntata. Ma in diretta Caterina Balivo lancia un messaggio che fa parlare la Rete. Le sue parole hanno il sapore dell’addio. “È arrivato il tempo di nuove esperienze”, dice la Balivo. Che fa pensare ad una brusca frenata, ad un anno sabbatico. “Oggi per me è l'ultima puntata – continua – pensate sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio e ogni volta sono riuscita con meravigliosi compagni di viaggio a portare la nave in porto. Ripenso a Festa Italiana, Pomeriggio sul due, Detto Fatto e Vieni da Me e in particolar modo il successo di questi ultimi due anni mi ha davvero ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali fatti".

Le ragioni di questo stop le affida ad una metafora: “Per navigare l'oceani, diceva Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva. Questi momenti così difficili per noi mi hanno insegnato a dare il giusto valore alle cose e trovare il coraggio di lasciare questo porto meraviglioso e prestigioso, sicuro, che anche io ho aiutato a costruire. È arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case”.

