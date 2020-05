Jasmine Carrisi, la foto in bikini della figlia di Al Bano e Lecciso fa impazzire l'Italia: mai vista così

Francesco Fredella 28 maggio 2020 a

Una bomba sexy. Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, spopola sui social. Da Cellino pubblica foto e Instagram stories: Jasmine piace tantissimo alla Rete. Tra meno di un mese sosterrà la maturità. Poi, secondo rumors, dovrebbe trasferirsi a Milano per studiare all’università. Ma il mondo del cinema e della televisione la corteggiano da tempo. Ora più che mai che il suo profilo Instagram sta volando con migliaia di condivisioni. L’ultima foto in bikini, nelle grandi Tenute alle porte di Brindisi, è un bagno di like. La Carrisi, che qualche mese fa si era raccontata da Caterina Balivo, potrebbe presto spopolare anche al cinema. Un vero traguardo per la figlia della Lecciso e Al Bano. A proposito: sono più uniti che mai. Un amore, come testimoniano gli scatti e alcuni amici della coppia, che vince e convince.

