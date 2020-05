Striscia la Notizia inchioda Repubblica: “Sul caso Botteri-Hunziker un taglia e cuci di una furba manina”

30 maggio 2020 a

Striscia la Notizia entra in polemica con Repubblica, che sul Venerdì del 15 maggio aveva pubblicato un commento sulla vicenda riguardante Giovanna Botteri e Michelle Hunziker. Il tg satirico di Antonio Ricci ha voluto chiarire la questione, inviando una replica che è stata pubblicata il 29 maggio, ma solo dopo essere stata rimaneggiata da “una furba manina”. Infatti Striscia ha scritto a Dagospia per segnalare il caso: “Un taglietto qui, una sforbiciatina là e zac, il gioco è fatto. La replica che va in stampa diventa praticamente incomprensibile, rendendo così vano il nostro tentativo di fare chiarezza ai lettori del settimanale di Repubblica. E questa non è solo che l’ultima di una lunga serie di mistificazioni e manipolazioni che da sempre il gruppo Repubblica Espresso attua nei confronti di Striscia”. A questo punto il tg satirico ha inviato a Dagospia (LEGGI QUI) la versione della replica pubblicata sul Venerdì e quella integrale: “Giudicate voi”.

