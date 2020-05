Non è l'Arena, Massimo Giletti faccia a faccia con Salvini e De Magistris: lo scandalo giustizia, dove tutto è iniziato

30 maggio 2020 a

Massimo Giletti prepara la nuova puntata di Non è l’Arena, che promette di essere scoppiettante. Ci sarà infatti un faccia a faccia con Matteo Salvini e si parlerà soprattutto dello scandalo che ha travolto la giustizia. Non solo le intercettazioni di Luca Palamara, ex presidente dell’Anm, ma anche il caso Di Matteo sarà al centro della discussione: d’altronde proprio da Giletti il pm aveva lanciato le sue accuse al ministro Alfonso Bonafede, e le ha anche ribadite parola per parola, in attesa di essere ascoltato dalla commissione nazionale antimafia. In più durante la settimana ci sono state le rivelazioni choc di Luigi De Magistris (“Quando indagavo su Berlusconi mi applaudivano, quando lo facevo su quelli di sinistra…”): il sindaco di Napoli sarà ospite di Giletti per parlare della bufera che si è abbattuta sui magistrati.

