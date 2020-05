Domenica In, Mara Venier e lo sfregio alla telecamera: "Scusate, so che è maleducato", gesto di sofferenza e reazione degli autori

31 maggio 2020 a

a

a

Nonostante una sospetta frattura al piede causata da una caduta, Mara Venier è comunque andata in onda con Domenica In. E lo ha fatto con la solita classe, concedendosi anche un momento di sincera commozione dopo il collegamento con Giovanna Botteri e la conversazione sul Veneto, terra natia di entrambe. “Mi sono commossa, è una donna che mi emoziona, poi vedere Trieste…”, ha dichiarato la Venier. La quale ha poi dato vita ad un siparietto curioso: per un momento ha dato le spalle alla telecamera e ha fatto un paio di sorsi da una bottiglietta d’acqua. “Scusate, so che è maleducato ma devo farlo”, è stata la giustificazione di “zia” Mara, subito perdonata viste le sue condizioni fisiche. A riguardo la conduttrice ha ringraziato gli autori e la sua squadra: “Devo fare i complimenti a tutti, anche oggi che sono arrivata che non camminavo… veramente grazie”. In risposta da dietro le quinte si è alzata una vera e propria standing ovation.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.