Caterina Balivo dopo lo stop a Vieni da Me? Indiscrezione bomba: ecco cosa la aspetta

E ora, cosa farà Caterina Balivo? La vicenda è nota: per decisione della Rai, dunque non su, Vieni da Me non verrà rinnovato il prossimo anno. Dopo molti anni in onda nel pomeriggio di Viale Mazzini, insomma uno stop forzato per la Balivo. "Questa per me è l’ultima puntata. Pensate, sono trascorsi quindici anni da quando vi dico buon pomeriggio”, ha affermato. E il punto, rivela davidemaggio.it, è che per lei ora non c'è alcun nuovo progetto televisivo in ballo, almeno nel breve periodo. Insomma, per la Balivo un periodo sabbatico. E in effetti, già qualche tempo fa, la Balivo aveva spiegato di volersi dedicare alla sua famiglia. "Mi mancherete tantissimo e vi ringrazio perché ogni volta davvero ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo così, come meta finale. Io però sono sicura di una cosa: che noi non ci perderemo di vista", ha concluso nel corso della puntata finale di Vieni da Me, la 350esima in onda su Rai 1.

