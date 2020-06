Striscia la Notizia, altra clamorosa gaffe di Bianca Guaccero a Detto Fatto: "Aspetta, aspetta...", cosa le esce di bocca

02 giugno 2020 a

a

a

Povera Bianca Guaccero, una settimana... da incubo. Per la conduttrice di Detto Fatto su Rai 2, prima, la ormai già mitologica gaffe sulla "passera da igienizzare", a suo modo entrata nella piccola storia della tv, un fuorionda che ha fatto ridere tutta Italia. E ora, ci si mette anche Striscia la Notizia. Già, perché il tg satirico di Antonio Ricci, nell'edizione trasmessa su Canale 5 lunedì 1 giugno, ha proposto uno dei consueti servizi in cui vengono raccolte le migliori gaffe televisive della settimana. E la prima di queste riguarda proprio la Guaccero. Siamo ovviamente a Detto Fatto, dove affiancata da un cuoco si sta preparando una ricetta. E quando il cuoco fa per estrarre il manicaretto dal forno, ecco che Bianca Guaccero si agita un poco e gli intima: "Aspetta, aspetta, aspetta... non lo uscire". Prego? Già, "non lo uscire": e gli sfottò della voce fuori campo di Gerry Scotti si sprecano...

Striscia la Notizia, altra gaffe per Bianca Guaccero: il video

"La pas***a igienizzata? Volevo...". Guaccero, ma davvero? Clamorosa a Striscia, altra gaffe vietata ai minori

"Grazie, ma non esiste". Guaccero rossa d'imbarazzo: corteggiamento spinto in diretta, il vip del calcio che le ha mandato una rosa in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.