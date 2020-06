Striscia la Notizia massacra Irama ad Amici Speciali: occhio, lì sotto... roba da piangere

02 giugno 2020 a

Questa volta le attenzioni di Striscia la Notizia si concentrano su Amici Speciali, il programma di Maria De Filippi la cui ultima puntata è andata in onda su Canale 5 lo scorso venerdì. E nel dettaglio le attenzioni si concentrano su Irama, che ha preso parte alla trasmissione. La ragione? Il look, improbabile, con cui si è presentato in studio. Un look che è valso al cantante la prima e poco ambita piazza della rubrica "Moda Caustica", in cui, appunto, vengono dileggiate le peggiori scelte stilistiche proposte sul piccolo schermo. "Si è presentato conciato così", commenta sferzante Gerry Scotti attribuendogli il primo posto. E in effetti, tra pantalone leopardato, maxi-orecchino e camicia nera scollatissima, il look era un pugno in un occhio.

Striscia la Notizia sfotte Irama: il servizio

