Striscia la Notizia sfotte Alessandro Sallusti, ultimo atto: alle sue spalle... impensabile novità

02 giugno 2020 a

a

a

Siamo a casa di Alessandro Sallusti. Siamo in collegamento in diretta con Quarta Repubblica, il programma del lunedì sera su Rete 4, condotto da Nicola Porro. E alle spalle del direttore de Il Giornale, ormai un grande classico, spunta di nuovo un vaso sospetto. Frutta, verdura, stavolta ortaggi. C’è lo zampino ovviamente di Patrizia Groppelli (la compagna di Sallusti). Sembra essere stata lei a riempire la casa di ortaggi. Mistero svelato. La Groppelli pare che abbia la passione per frutta e ortaggi di stagione. Il particolare non è sfuggito a Striscia la Notizia, che come già avvenuto nel corso delle puntate dell'Italia ai tempi di coronavirus e collegamenti da casa aveva dedicato alcune sue attenzioni al direttore.

"Associazione a delinquere, non offendete l'intelligenza degli italiani". Sallusti, sfogo memorabile: magistrati polverizzati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.