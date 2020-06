Domenica In, impensabile rivoluzione: Mara Venier resta, ma... stravolto il format

02 giugno 2020 a

Una rivoluzione profonda, quella che investirà la prossima stagione di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier il pomeriggio su Rai 1 e campione di share. Alla terza edizione cambia tutto, così come rivela davidamaggio.it: la conduttrice si sarebbe stufata del suo lavoro in "solitaria", l'obiettivo sarebbe riportare lo storico format a una sorta di conduzione corale, con più figure impegnate ogni domenica. Certo, Zia Mara sarà il fulcro di tutto ma non sarà sola, un po' come avveniva nella televisione degli anni '90. La Venier vuole essere affiancata da qualcuno. Resteranno le interviste one-to-one, ma saranno arricchite da un intrattenimento corale. Questo, almeno, il progetto spinto dalla Venier.

