Quarta Repubblica, il "vaffa" di Nicola Porro al governo? Fine puntata, telecamere accese. E...

Ops, Nicola Porro. Siamo a Quarta Repubblica su Rete 4, la puntata in onda lunedì 1 giugno. Un dettaglio notato solo qualche ora dopo da TvBlog. Che succede? Succede che appena terminata la puntata, in diretta, salta il distanziamento sociale, ossequiosamente rispettato nel corso della puntata, rigorosamente senza pubblico a causa del coronavirus. In studio, massimo due ospiti alla volte oltre al conduttore, gli altri in collegamento. Ma appena termina la diretta e si abbassano le luci, ecco che Porro si avvicina ai suoi interlocutori, ignaro del fatto che le telecamere fossero ancora accese. E così, in campo largo, si vede Porro intrattenersi con gli ospiti, in quello che è una sorta di mini-assembramento. Un semplice dettaglio, chiaramente. Di cui, immaginiamo, Porro sarà anche contento: lui, così critico col governo per le misure adottate in particolare nella Fase 2, ha rivolto al governo stesso un piccolo e ipotetico "vaffa".

