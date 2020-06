Uomini e Donne, un dramma per Pago: davanti a Serena Enardu... lui

Francesco Fredella 04 giugno 2020 a

Alessandro Graziani torna in tv. Nella puntata di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 in onda dal 4 giugno, il bel ragazzo che ha fatto andare in tilt la storia tra Pago e Serena, romperà il silenzio. A Temptation island - lo scorso anno - è precipitato tutto. Ma la Enardu, accusata da Pago di un flirt con il muscolosissimo Alessandro, ha cercato di rimediare salendo sul treno del Grande Fratello vip (dov’era concorrente Pago). Il cantante, dopo il reality e dopo aver tentato di ricucire con la Enardu, ha clamorosamente ammesso di aver letto alcuni messaggi di Graziani sul cellulare di Serena. Lei nega tutto. Ma non parla con i giornalisti. Alessandro dovrebbe essere uno dei principali protagonisti della puntata, stando alle prime indiscrezioni. Come risponderà al post di fuoco di Pago? Mistero.

Nella la puntata di oggi, poi, ci saranno ancora Veronica e Giovanni (che vorrebbe abbandonare il programma). Non solo loro: occhi puntati pure su Giovanna Abate, con Sammy Hassan e Alchimista (alias Davide). Ci sarebbe stata la tanto attesa scelta.

