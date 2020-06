CartaBianca, Bersani: "Con loro al governo non bastavano i cimiteri". Giorgia Meloni: "Vergognati"

04 giugno 2020 a

A Cartabianca, nella puntata di martedì 2 giugno, è andato in onda quella che Giorgia Meloni definisce "una vergogna". Qui, nella trasmissione di Rai 3, Pier Luigi Bersani lancia una pesantissima accusa in riferimento alle polemiche che da mesi prendono di mira la sanità lombarda, rea - a detta di chi la contesta - di essere responsabile della strage ai tempi del coronavirus. "Il messaggio che in Parlamento e fuori sta dando il centrodestra è una coltellata al Paese".

E ancora, giusto per rimarcare: "Questa gente qua, lo lasci dire a uno di Piacenza - prosegue il leader di Articolo Uno per poi essere interrotto dalla conduttrice che ricorda come Piacenza abbia avuto numerosi casi di Covid -, mi viene il dubbio che se avessero governato loro non sarebbe bastati i cimiteri". Una frase riprovevole che ha imbarazzato anche la stessa Berlinguer che subito ha chiosato: "Dice lei". Immediata il commento della leader di Fratelli d'Italia che, di fronte a questa vera offesa, ha tuonato: "L'odio ideologico della sinistra non si ferma nemmeno davanti ai morti". E come darle torto.

