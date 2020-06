Mediaset, altro che ridimensionamento: Barbara d'Urso smentisce i rumors e si prepara per settembre con ben quattro programmi

Francesco Fredella 05 giugno 2020 a

a

a

Pronti. Si riparte. Manca poco a settembre: giusto il tempo di ricaricare le batterie e poi inizia la sigla. Barbara d’Urso annuncia ufficialmente la riconferma al timone dei suoi quattro programmi, smontando ogni presunto stop che qualcuno aveva scritto nei giorni scorsi. La d’Urso, punta di diamante di Mediaset, ricomincerà a settembre con i suoi programmi. Alla pagine de Il Corriere affida un’intervista in cui parla proprio del futuro senza segreti. “Come previsto da tempo, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio5, il 13 inizierà Live non è la d’Urso e Domenica Live, pronta a ripartire dopo la sospensione per l’emergenza Coronavirus”, racconta la regina di Cologno che ha inanellato un successo dopo l’altro durante una stagione televisiva difficile con l’arrivo improvviso del Covid19. Ma la vera novità è legata anche alla ripresa del Grande Fratello Nip. Qualche sera fa la d’Urso al Live aveva confermato l’indiscrezione con Malgioglio in studio. “Tornerà, Cristiano. Tornerà il nostro Gf”, aveva detto. Oggi la conferma al Corriere della sera.

La lite tra Giovanna e Sammy, scatena Gemma contro l'amato Sirius

“In questi giorni continuo a occuparmi del serale che da intrattenimento e paillettes è passato a dare ampio spazio all’informazione , proponendo inchieste di domenica sera”, continua la d’Urso. Il suo Live, infatti, vola con gli ascolti confermandosi il talk più seguito della domenica sera (ha battuto Fazio su Rai2 e Giletti su La7) con picchi del 22% e oltre 10 milioni di interazioni sui social. Una sfida difficilissima per Barbarella: in studio da mesi senza pubblico. Una sfida che ha vinto sin dalla prima puntata. “Senza pubblico nessuna emergenza”, titola il Corriere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.