Irama vince Amici Speciali, il suo monologo dedicato a George Floyd: "Come dite, negro". Standing ovation

A vincere la prima edizione di Amici Speciali è Irama, e a colpire il pubblico è il suo monologo rabbioso su George Floyd, l'afroamericano ucciso da un poliziotto la cui morte ha scatenato la rivolta violenta negli Stati Uniti.

"Perché rubi il respiro a un altro uomo? Non basta respirare per essere uomini. Io non sono come te, io non sono un vigliacco. Io non gli schiaccio la testa sull’asfalto come fosse, come dite, un negro. Mentre lui ha usato il suo ultimo respiro per dire ‘Mamma’. Io non sono un nero come lui, ma respiro come lui e adesso piango come lui, adesso sono come lui". Queste le parole del rapper che si è guadagnato anche la standing ovation del pubblico.

George Floyd non è il primo, choc negli Usa: chi (e come) Derek Chauvin aveva già ammazzato

