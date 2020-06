Amici Speciali, Maria De Filippi legge in diretta un messaggio di Giuseppe Conte: mossa elettorale targata Casalino

06 giugno 2020 a

C'è una scuola che sta a cuore Giuseppe Conte, ed è quella di Amici Speciali. Il premier, protagonista da mesi di un tragico balletto sul ritorno in classe insieme alla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, ha voluto mandare un messaggio a Maria De Filippi in occasione della finale dello show di Canale 5 che radunava alcuni dei protagonisti delle edizioni passate di Amici. Abile mossa di marketing elettorale, forse suggerita dal portavoce e consigliere mediatico Rocco Casalino: il premier, in procinto di lanciare un proprio movimento personale, ha bisogno anche dei voti dei giovani.

"Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ringrazia i ragazzi di Amici Speciali per aver messo il loro talento al servizio della raccolta fondi a sostegno della Protezione Civile", è il messaggio letto in diretta dalla De Filippi. Chissà se il resto degli italiani ringrazieranno lui.

