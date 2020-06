Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia, Pappalardo e i gilet arancioni: "In piazza i disperati del lockdown, preparatevi a esplosioni di rabbia"

06 giugno 2020 a

a

a

"Cominciamo ad abituarci". Maria Giovanna Maglie, in collegamento con Stasera Italia, delinea un futuro di rivolte: "Ne vedremo a decine e centinaia di manifestazioni così". Il riferimento è a quanto accaduto lo scorso weekend nelle piazze italiane, da Milano a Roma. "Non sarà l'esorcizzazione di un salotto tv a impedire da qui a metà settembre od ottobre esplosioni di rabbia violente perché c'è una situazione economica disastrata".

"C'è sempre chi specula e soffia del fuoco, agitatori e mascalzoni, negli Stati Uniti come in Italia - puntualizza ancora la Maglie -. Ma attenzione. Una manifestazione come quella dei Gilet arancioni di quel generale, Antonio Pappalardo, a me ha dato un fastidio fisico, però in mezzo c'erano persone normali e disperate, i disperati del lockdown".

L'inviato di Tagadà e la troupe aggrediti in diretta dai Gilet arancioni: immagini forti da piazza del Popolo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.