Live-Non è la D'Urso, Vittorio Sgarbi: "Stavo per morire senza mutande", il dettaglio lascia di sasso

Vivo per miracolo. Vittorio Sgarbi, ormai è cosa nota, stava annegando in mare in Spagna durante un bagno improvviso con onde altissime. Sua figlia, che era a riva, gli ha salvato la vita insieme ai bagnini. E il critico d'arte racconta la sua grande paura ospite a Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso in onda su Canale 5, la puntata è quella di domenica 7 giugno. "Quando sono uscito dall’acqua non avevo più mutande e occhiali. Per fortuna avevo altre mutande, gli occhiali me li hanno fatto a tempo record in Albania”, rivela Sgarbi. Già, perché dopo la Spagna, il critico d'arte si è spostato a tempo record in Albania, luogo dal quale ha girato e proposto sui suoi canali un video-cult (qui sotto) in cui, all'elogio del Paese, univa il durissimo attacco a Giuseppe Conte per la gestione dell'emergenza coronavirus. Senza troppi peli sulla lingua, Sgarbi invitava il premier a prendere esempio proprio dall'Albania.

