Grande Fratello, lezione di Michele Cucuzza ai concorrenti: "Chi dovete essere nella casa"

Francesco Fredella 09 giugno 2020

Li chiama colleghi. Ed ha perfettamente ragione Michele Cucuzza, reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello. “Sono stato il primo a entrare nella casa, ed ho baciato pure la Rusic”, dice il giornalista facendo riferimento allo scherzo messo in pieni alla punta d’esordio del reality da Alfonso Signorini. In queste settimane Cucuzza è alle prese con decine di dirette su Instagram. “Sto raccontando l’Italia,molti giovani mi hanno riscoperto al Grande Fratello”, precisa Cucuzza. Adesso spunta una voce: Michele al Grande Fratello alla prima puntata. Forse come opinionista? Chissà. Potrebbe affiancare Pupo? Sarebbe un bel colpo per il reality di Signorini, che torna a partire da settembre con un’edizione bomba.

