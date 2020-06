Chi l'ha visto, Federica Sciarelli lascia: "Politica in prima serata". Indiscreto: nuova sfida su Rai3

10 giugno 2020 a

Federica Sciarelli potrebbe lasciare la conduzione di Chi l’ha visto. La voce filtra ciclicamente dalle stanze di Viale Mazzini, ma stavolta potrebbe davvero concretizzarsi: dopo sedici anni al timone del programma di Rai3, la Sciarelli avrebbe finalmente deciso di lanciarsi in una nuova sfida. Più precisamente in una prima serata sulla politica, sempre sulla terza rete: il direttore Franco Di Mare stima molto la Sciarelli - scrive il Corriere della Sera - e le affiderebbe volentieri questa nuova sfida. Per il momento tutto tace, ma in ben informati assicurano che stavolta tra l'era della Sciarelli a Chi l’ha visto è davvero finita: il primo luglio ci saranno gli annunci ufficiali dei palinsesti Rai e sono attese grandi novità in questo senso. Anche se il Corsera fa notare che il vero problema per Rai3 sarà sostituire la Sciarelli: circola il nome di Lidia Galeazzo, giornalista del Tg2 che collabora da tempo con la Sciarelli.

