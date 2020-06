Uomini e Donne? Addio: rivoluzione per Gemma Galgani, una "nuova vita"

10 giugno 2020 a

Adesso l’indiscrezione ha il sapore della bomba: Gemma Galgani e Sirius da Uomini e Donne a Temptation Island Vip, il format condotto da Alessia Marcuzzi che andrà in onda il prossimo settembre. È Fanpage a rivelarlo. Sarebbe un bel colpo per il programma ideato da Maria De Filippi. Insomma, se fosse vero, nemmeno il tempo di rodare la loro storia che arriva la prova del fuoco. Anzi del falò. Pare che i due abbiamo già detto sì. E in rete c’è chi continua ad attaccare Sirius, accusandolo di volere solo popolarità. Niente altro. Lui si difende e Gemma si schiera contro i leoni da tastiera. La Dama torinese, allora, avrebbe chiesto di partecipare a Temptation Island per mettere Sirius a dura prova.

