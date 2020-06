Le Iene, Nadia Toffa e le lacrime in diretta di Nadia Palmieri: "Ora è mezzanotte..."

10 giugno 2020 a

Il giorno del suo 41° compleanno, Margherita, la madre di Nadia Toffa, nata il 10 giugno del 1979, ha pubblicato su Facebook un messaggio commuovente in ricordo della figlia. Anche la redazione de Le Iene ha voluto omaggiare l’ex collega e amica con un intervento in diretta su Italia Uno di Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei. "È passata la mezzanotte - ha annunciato la Palmieri con la voce rotta dal pianto-, dunque oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto e buonanotte Nadia". Un passaggio ad altissimo livello di commozione.

La madre di Nadia Toffa, nel post pubblicato sulla pagina Facebook ‘Fondazione Nadia Toffa’, ha parlato, in riferimento alla figlia, di “argento vivo”, sottolineando come la forza mostrata dalla bresciana sia ancora presente “intorno e dentro di noi”. Margherita ha inoltre ricordato come Nadia abbia vissuto un’esistenza “piena e intensa”, all’insegna dell’amore e dell’entusiasmo. Due fattori che non l’hanno mai abbandonata, nemmeno nei momenti più difficili, bui e dolorosi, quelli della lotta contro il tumore.

