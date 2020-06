CartaBianca, Mauro Corona e la rivelazione su Francesco Guccini: con quelle goccine...

10 giugno 2020 a

Pochi giorni fa, Francesco Guccini ha compiuto 80 anni e ha fatto parlare di sé per quanto rivelato in un'intervista al Corriere della Sera: non ha mai votato Pci. Spiazzante, il compagno Guccini ce lo si immaginava più spostato, almeno in passato, verso falce e martello. E del cantante ha parlato anche Mauro Corona, nel corso del suo intervento a CartaBianca di Bianca Berlinguer su Rai 3, martedì 9 giugno. "Il mio amico Francesco Guccini ha compiuto ottant’anni e spero di andarlo a trovare presto. Io gli regalo sempre delle gocce che fanno respirare meglio, sono delle essenze preparate da una signora che abita qui vicino", ha rivelato Corona. Mistero, però, su cosa siano le benefiche gocce di cui parla.

