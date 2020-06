La Vita in Diretta, "mia sorella è incinta": Nadia Toffa, la madre e la rivelazione straziante prima di morire

11 giugno 2020 a

a

a

A La Vita in Diretta il ricordo di Nadia Toffa. In collegamento con Lorella Cuccarini la mamma dell'inviata de Le Iene che, proprio nel giorno del compleanno della figlia, ha confessato quanto accaduto prima della sua morte. "Prima di morire mi ha rivelato una cosa da pelle d'oca... - ha detto mamma Margherita per poi proseguire -. Nadia mi disse a bassa voce che mia figlia Silvia era incinta di una bambina. Mia figlia da tempo provava ad avere un bambino ma non riusciva. Io non le dissi niente per non illuderla, ma era vero. Poi è nata la nostra Alba Nadia, la nostra salvezza. Ho letto che chi soffre di tumore alla testa negli ultimi periodi sviluppa una sensibilità speciale".

La vita in diretta, la "colpa" di Lorella Cuccarini: voci sulla vergogna-Rai, perché rischia il posto

Sensibilità che Nadia aveva con tutti, anche se Margherita non può far a meno di ammettere che la figlia era spericolata. "Già da piccolissima faceva ginnastica artistica acrobatica e sciava. Era buona, non si poteva mai parlare male di nessuno e tutelava la sua fragilità con la corazza che si era creata sul lavoro". Poi le parole commoventi: "Nadia la sento sempre qui. Non ho più paura di niente, sento il suo abbraccio ogni giorno".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.