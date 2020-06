La Vita in Diretta, il racconto della mamma di Mattia Roperto: "Prima di uscire mi aveva detto 'ti amo, tu lo sai'"

11 giugno 2020 a

A La Vita in Diretta lo straziante ricordo di Antonella, mamma di Mattia Roperto, il 14enne ucciso investito da un'auto a Roma. "Prima di uscire mi aveva detto 'ti amo, tu lo sai'...", racconta la donna nella puntata di oggi, giovedì 11 giugno. "Era un figlio d'oro, mi amava. Spero che lo ricordiate sempre tutti". Immediato il cordoglio del conduttore Alberto Matano che invia un abbraccio virtuale alla signora Antonella.

In collegamento con il programma di Rai Uno anche Stefano, amico di Mattia: "Ho visto una scena - ricorda commosso - che non augurerei al mio peggior nemico. Spero che sia fatta giustizia, Mattia non meritava tutto questo. Mattia merita di essere qui tra noi". A investire il giovane Mattia sulle strisce pedonali un ragazzo di 22 anni risultato positivo alla cannabis e ora in stato di fermo nel suo domicilio con l'accusa di omicidio stradale.

