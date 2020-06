Dritto e Rovescio, l'operaio sbrocca: "Ero orgoglioso di essere italiano", occhio alla faccia della Morani

12 giugno 2020 a

Tutta l'orgoglio e tutta la rabbia di un operaio a Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, la puntata è quella di giovedì 11 giugno. In collegamento, mascherina abbassata sul mento, uno degli operai che dopo l'emergenza coronavirus è rimasto senza stipendio e senza cassa integrazione, che in molti casi continua a latitare. Ad ascoltarlo Alessia Morani, la deputata del Pd. "Ero orgoglioso di essere italiano e voglio continuare ad essere italiano. Un aiuto subito, concreto", invoca l'operaio. E il volto della Morani, la smorfia davanti a quelle parole, di fatto dice tutto...

