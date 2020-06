Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio sbrocca: "Non rompere i cog***". Ma il microfono è aperto: chi brutalizza

12 giugno 2020 a

a

a

Una pazzesca e strepitosa gaffe di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4, la puntata è quella andata in onda giovedì 11 giugno. Durante la pubblicità il conduttore ha qualcosa da ridire alla regia, non è ben chiaro cosa non sia funzionato ma è chiarissima la stizza del conduttore. Già, perché poi si torna in onda. Ma Del Debbio, furibondo, non se ne rende conto. E così urla nel microfono: "No no ma va bene, va benissimo. Così. Non rompete i cog***". A quel punto si sente una voce dalla regia: "Paolo, sei in onda". E lui, con grande disinvoltura, presenta l'ospite, Maurizio Belpietro. Uno spettacolare momento di televisione.

Gaffe-Del Debbio, clicca qui per vedere il video

"Ero orgoglioso di essere italiano". La furia dell'operaio da Del Debbio: attenzione alla faccia della morani

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.