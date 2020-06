Live-Non è la d'Urso, anticipazioni sull'ultima puntata di stagione: in studio anche lei...

Francesco Fredella 13 giugno 2020 a

Brabara d’Urso scalda i motori. Ultima puntata di stagione. E’ la cinquantunesima. Sempre sull’onda di ascolti record e share altissimo. Anche i contatti in Rete volano con oltre 11 milioni di interazioni. Infatti, Live-Non è la d'Urso è diventato programma leader tra i talk della domenica sera, battendo sempre Fazio e Giletti. Anche durante la pandemia, la d’Urso non ha rinunciato ad informare con esperti (virologi e medici) il pubblico a casa inserendo un po’ di intrattenimento nella seconda parte del programma. Domani sera ci saranno grandi esclusive. Come sempre con il pubblico di twitter pronto a scatenarsi. Tra le prime spifferate: Asia Argento. Che torna al Live. Puntata ricchissima. Ultima prima della pausa estiva. La d’Urso tornerà a settembre con Pomeriggio5, Domenica Live,

