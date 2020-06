Striscia la notizia, Gerry Scotti e Michelle Hunziker salutano: tempo di staffetta, con chi li sostituisce Ricci

13 giugno 2020 a

Tempo di staffetta a Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci andrà in vacanza e Michelle Hunziker e Gerry Scotti salutano il pubblico. Stavolta non saranno loro ad essere sostituiti (come da tradizione imposta da Ricci), ma tutto il programma: al posto di Striscia, da lunedì prossimo, andrà in onda Estatissima sprint: stessi autori e stesso orario (alle 20.35, ovviamente sempre su Canale 5), con "dietro il bancone" Roberta Lanfranchi (ex velina di Striscia, non a caso) e Raul Cremona.





Insieme al Gabibbo e alle ballerine Fritto Misto al posto delle veline. Piccola sorpresa: una soap opera di scimmiette doppiate da Gabriella Germani e Dario Ballantini.

